Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 октября
6 октября погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, по западной половине страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, по западу республики она составит +7..+9°С, по юго-востоку местами ожидаются заморозки 0..-2°С; температура воздуха днем +12..+17°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
7-8 октября погодные условия будет определять западная периферия обширного антициклона, расположившегося над Европейской территорией России. Небольшая облачность.
7 октября без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западной половине страны порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, местами по республике заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +10..+16°С.
8 октября без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-5°С, местами температура воздуха составит +1..+4°С; днем +8..+14°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 октября»
▪ Опубликовано 05.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17909 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 октября».