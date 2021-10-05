Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 октября

6 октября погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, по западной половине страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, по западу республики она составит +7..+9°С, по юго-востоку местами ожидаются заморозки 0..-2°С; температура воздуха днем +12..+17°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

7-8 октября погодные условия будет определять западная периферия обширного антициклона, расположившегося над Европейской территорией России. Небольшая облачность.

7 октября без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западной половине страны порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, местами по республике заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +10..+16°С.

8 октября без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-5°С, местами температура воздуха составит +1..+4°С; днем +8..+14°С.