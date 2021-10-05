Гидрологический бюллетень 05.10.2021

В истекший период (1-4 октября) на реках преобладал спад уровней воды, в результате чего на Немане у г. Гродно вновь ухудшились условия для работы речного транспорта, а на его притоке реке Рось у д. Студенец уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

В настоящее время на реках наблюдается в основном спад уровней воды и ровный их ход, небольшой (1-5 см за сутки) рост уровней воды сохраняется лишь на Немане у г. Столбцы, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Гомель и Припяти на участке Черничи – Мозырь. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец и притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.

Температура воды составляет в реках 6,2-13ºС, водоемах 8,6-11ºС.

В ближайшую пятидневку на реках будет преобладать спад уровней воды, в результате чего вновь ухудшатся условия для работы речного транспорта на Западной Двине у г. Витебск, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород.