Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 октября Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западной половине порывистый. Максимальная температура воздуха +13..+19°С.

В Минске сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +14..+16°С, вечером +9..+11°С.

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▪ Опубликовано 04.10.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17901 | Новости в RSS.

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