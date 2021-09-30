Прогноз погоды по Беларуси на 1-3 октября

1 октября погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон с центром над ЕТР, лишь по западу страны скажется влияние фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в западных районах республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+7°С, в западных районах до +9°С, местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории ожидаются заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +10..+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

2-3 октября погоду в стране обусловит западная периферия антициклона с центром над европейской частью России. Облачно с прояснениями.

2 октября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8°С, местами по востоку страны ожидаются заморозки 0..-2°С, днем +10..+16°С.

3 октября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +11..+17°С, по юго-западу страны до +19°С.