Гидрологическая информация 30.09.2021 г

В истекший период (25-29 сентября) на реках наблюдалось повышение уровней воды, в результате чего улучшились условия для работы речного транспорта на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород, вода вышла на пойму на реке Беседь у д. Светиловичи (приток Сожа).

В настоящее время рост уровней воды продолжается на Днепре, большем протяжении Западной Двины, Березины, Сожа и Припяти, а также отдельных участках Немана, интенсивность его составляет 1-9 см за сутки.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Немана реке Россь у д. Студенец, притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец и притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи.

Температура воды составляет в реках 6,8-13ºС, водоемах 8,4-11ºС.

В ближайшую пятидневку на реках будет преобладать спад уровней воды, в результате чего на притоке Немана реке Россь у д. Студенец уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.