Прогноз погоды по Беларуси на 30 сентября - 2 октября

30 сентября погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон с центром над ЕТР, лишь во второй половине дня по западу скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по западу республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, местами по востоку страны ожидаются заморозки 0..-2°С; температура днем составит +11..+17°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

1 – 2 октября погоду в стране обусловит западная периферия антициклона с центром над центральными районами Европейской части России; 1 октября по западу скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность.

1 октября преимущественно без осадков, лишь по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+6°С, в западных районах страны она составит +7..+9°С, местами по республике, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории ожидаются заморозки до 0..-3°С; температура воздуха днем +10..+16°С.

2 октября преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+8°С, местами по республике заморозки 0..-3°С, днем +11..+16°С.