Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 сентября Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +10..+16°С. В Минске днем ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +8..+10°С, днем +10..+12°С, вечером +7..+9°С.

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▪ Опубликовано 29.09.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17887 | Новости в RSS.

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