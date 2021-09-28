Прогноз погоды по Беларуси на 29 сентября-1 октября

29 сентября погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над Ленинградской областью. Облачно с прояснениями. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер ночью восточный слабый до умеренного, днем юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, местами по республике заморозки 0..-1°С; температура днем +10..+16°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

30 сентября – 1 октября погоду в основном будет определять северный антициклон, смещающийся с Ленинградской на Московскую область России; днем 30 сентября и в ночные и утренние часы 1 октября по крайнему западу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность.

30 сентября преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, местами по республике, а по Могилевской области на большей части территории ожидаются заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +10..+15°С, в юго-западных районах страны до +17°С.

1 октября преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+8°С, местами по республике, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории ожидаются заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +10..+16°С.