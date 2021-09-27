Прогноз погоды по Беларуси на 28-30 сентября

28 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +10..+16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

29-30 сентября погоду будет определять антициклон, смещающийся с Ленинградской на Тверскую область России, и лишь днем 30 сентября по крайнему западу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

29 сентября облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем по юго-западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, в отдельных районах на почве возможны слабые заморозки 0..-2°С, температура воздуха днем +8..+15°С.

30 сентября переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, на большей части территории республики на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +9..+15°С, в юго-западных районах республики местами до +17°С.