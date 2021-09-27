Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 сентября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +11..+17°С. В Минске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +5..+7°С, днем +12..+14°С, вечером +8..+10°С.

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▪ Опубликовано 27.09.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17881 | Новости в RSS.

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