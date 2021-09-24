Гидрологический бюллетень 24.09.2021

В истекший период (21-23 сентября) дождливая погода способствовала повышению на реках уровней воды, в результате чего улучшились условия для работы речного транспорта на Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев и г. Гомель.

В настоящее время рост уровней воды на реках продолжается, интенсивность его составляет 1-14 см за сутки. На притоке Немана реке Россь у д. Студенец и притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород.

Температура воды составляет в реках 6,4-13ºС, водоемах 9,0-12ºС.

В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, уровни воды приблизятся к отметкам выхода воды на пойму на реке Беседь у д. Светиловичи (приток Сожа) и реке Свислочь у д. Теребуты (приток Березины). К концу сентября улучшатся условия для работы речного транспорта на Немане у г. Гродно, Днепре на участке Жлобин – Лоев и Соже у г. Славгород.