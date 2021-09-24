Прогноз погоды по Беларуси на 25-27 сентября

25 сентября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный умеренный, днем порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем от +11°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу республики. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

26 сентября погоду обусловит неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики. Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по востоку страны, ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +10..+16°С, по юго-западу страны до +18°С.

27 сентября республика окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе северных широт. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +10..+16°С.