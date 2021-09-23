Прогноз погоды по Беларуси на 24-26 сентября

24 сентября погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Преобладание облачной погоды. На большей части территории стары пройдут дожди. Ночью и утром во многих районах ожидаются сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, по юго-западу республики до +11°С, днем +9..+15°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем расти.

25 сентября погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +9..+16°С, по юго-западу страны до +18°С.

26 сентября скажется влияние неустойчивой влажной воздушной массы, поступающей с Балтики. Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +10..+16°С, по юго-западу Беларуси до +18°С.