Прогноз погоды по Беларуси на 23-25 сентября

23 сентября погодные условия в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. На значительной части территории страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на южный умеренный, в дневные часы по западу республики порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем от +5°С по востоку до +14°С по западу страны.

24 сентября погодные условия будет определять циклон, смещающийся с Балтики на территорию нашей страны. Преобладание облачной погоды. Временами дожди. В отдельных районах республики ожидаются сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +8..+15°С.

25 сентября скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью +5..+11°С, днем +10..+16°С, по юго-западу страны до +18°С.