Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 сентября. Облачно, по западу республики с прояснениями. На большей части территории дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +5..+11°С. Сегодня в Минске: облачно. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +4..+6°С, днем +6..+8°С, вечером +4..+6°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 22 сентября.»

▪ Опубликовано 22.09.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17866 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 22 сентября.».