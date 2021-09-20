Гидрологический бюллетень 20.09.2021

В истекший период (16-19 сентября) выпадение осадков обусловило на реках повышение уровней воды, в настоящее время интенсивность роста составляет 1-45 см за сутки. На притоке Немана реке Россь у д. Студенец и притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды понизилась и составляет в реках 7,8-16ºС, водоемах 8,2-14ºС.

В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, температура воды будет понижаться. К концу недели на Березине у г. Светлогорск улучшатся условия для работы речного транспорта.