Прогноз погоды по Беларуси на 22-24 сентября

22 сентября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы. Облачно, по западу республики с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью

+1..+7°С, днем +5..+11°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Преобладание облачной погоды.

23 сентября республика будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы. Временами ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +5..+11°С, по юго-западу страны она составит +12..+14°С.

24 сентября погодные условия будет определять система активных атмосферных фронтов, смещающаяся с Балтийского моря. Временами дожди, ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+10°С, днем +8..+14°С.