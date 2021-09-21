Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 сентября Облачно. На большей части территории пройдут дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +4..+10°С. В Минске днем облачно. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +5..+6°С, днем +5..+7°С, вечером +4..+5°С.

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▪ Опубликовано 21.09.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17862 | Новости в RSS.

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