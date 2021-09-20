Прогноз погоды по Беларуси на 21-23 сентября

21 сентября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы. Облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +4..+10°С. Атмосферное давление будет слабо расти

22 сентября республика останется под влиянием атмосферных фронтов и холодных воздушных масс. Преобладание облачной погоды. Временами ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +4..+10°С, по юго-западу страны до +12°С.

23 сентября сохранится влияние холодных и неустойчивых воздушных масс. Преобладание облачной погоды. Ночью временами пройдут небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +5..+11°С, по юго-западу страны она составит +12..+14°С.