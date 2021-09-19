Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 сентября Облачно. Временами дожди. Ветер северо-восточный, северный умеренный, во многих районах порывистый. Максимальная температура воздуха +6..+12°С, по Гомельской области до +15°С. В Минске сегодня облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Ветер северо-восточный порывистый. Температура воздуха утром +6..+7°С, днем +7..+9°С, вечером +6..+8°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 19 сентября»

▪ Опубликовано 19.09.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17857 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 19 сентября».