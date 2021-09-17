Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

18 сентября (суббота) ночью по Гродненской и Брестской областям ожидаются сильные дожди, утром и днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди и усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске 18 сентября (суббота) утром и днем ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы по городу –временами сильный дождь.

Оранжевый уровень опасности.