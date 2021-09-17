Прогноз погоды по Беларуси на 18-20 сентября

18 сентября погодные условия будут определять активные атмосферные фронты, от циклона с центром над юго-востоком Беларуси. Облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по Гродненской и Брестской областям, утром и днем во многих районах страны ожидаются сильные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, ночью порывистый, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью от +3°С по северу до +13°С по югу республики; температура воздуха днем составит +6..+12°С, по Гомельской области до +15°С. Атмосферное давление будет падать.

19 сентября сохранится влияние активной системы атмосферных фронтов. Преобладание облачной погоды. Временами пройдут дожди, ночью в отдельных районах республики сильные дожди. Ветер восточный, северо-восточный порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, по юго-востоку страны до +11°С; днем +5..+12°С, в юго-восточных районах местами до +15°С.

Установится холодная погода.

20 сентября скажется влияние холодной неустойчивой воздушной массы арктического происхождения. Преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +5..+12°С.