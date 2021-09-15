Прогноз погоды по Беларуси на 16-18 сентября

16 сентября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по западной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем по западной половине страны временами пройдут дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, в отдельных районах страны на почве ожидаются заморозки 0..-2°С, по западу республики температура воздуха составит +8..+12°С; днем от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.

17-18 сентября республика окажется в зоне влияния активной фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. Преобладание облачной погоды.

17 сентября временами пройдут дожди. Местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +5°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу республики; днем +8..+15°С, местами она составит +16..+20°С.

18 сентября временами дожди. Местами прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер восточной четверти порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, днем +7..+13°С, по югу местами до +15°С.