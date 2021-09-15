Гидрологический бюллетень 15.09.2021

По состоянию на 15 сентября на реках почти повсеместно отмечается спад (1-4 см за сутки) уровней воды и ровный их ход. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды на 7 см превышает отметку выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в реках 9,0-18ºС, водоемах 14-18ºС.

В ближайшие сутки указанный выше уровенный режим рек сохранится. К концу недели выпадение осадков обусловит на отдельных участках рек повышение уровней воды.