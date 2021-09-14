Прогноз погоды на 15-17 сентября

15 сентября погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1..+7°С, по юго-западу +8..+11°С, в отдельных районах страны на почве слабые заморозки до 0..-2°С; температура воздуха днем от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны. Атмосферное давление существенно не изменится.

16 сентября погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, в дневные часы по юго-западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+8°С, по западу республики +9..+11°С, по востоку страны местами на почве слабые заморозки 0..-2°С; температура воздуха днем +14..+21°С, местами до +23°С.

17 сентября республика окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди. В отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +3°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу республики; днем +10..+17°С по югу +18 +22°С.