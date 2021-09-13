Прогноз погоды по Беларуси на 14-16 сентября

14 сентября погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт. Облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6..+12°С, местами +4..+5°С, днем +14..+19°С, по югу республики до +21°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, днем существенно не изменится.

15-16 сентября погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, днем 16 сентября по юго-западу скажется влияние атмосферного фронта.

Переменная облачность.

15 сентября без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+8°С, местами по западу до +10°С, на торфяниках Полесья слабые заморозки до 0..-2°С, температура воздуха днем +15..+22°С.

16 сентября преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+8°С, в отдельных районах по западу республики до +10°С, по востоку страны местами на почве слабые заморозки 0..-2°С; температура воздуха днем +15..+22°С, по югу местами до +24°С.