Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 14-16 сентября
14 сентября погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт. Облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6..+12°С, местами +4..+5°С, днем +14..+19°С, по югу республики до +21°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, днем существенно не изменится.
15-16 сентября погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, днем 16 сентября по юго-западу скажется влияние атмосферного фронта.
Переменная облачность.
15 сентября без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+8°С, местами по западу до +10°С, на торфяниках Полесья слабые заморозки до 0..-2°С, температура воздуха днем +15..+22°С.
16 сентября преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+8°С, в отдельных районах по западу республики до +10°С, по востоку страны местами на почве слабые заморозки 0..-2°С; температура воздуха днем +15..+22°С, по югу местами до +24°С.
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▪ Опубликовано 13.09.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17834 | Новости в RSS.
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