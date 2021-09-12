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Прогноз погоды по Беларуси на день 12 сентября.

синоптическая карта

Переменная облачность. По западной половине местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +21.. +26°С.

Сегодня в Минске: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +12..+14°С, днем +24..+26°С, вечером +16..+19°С.


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▪ Опубликовано 12.09.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17829 | Новости в RSS.

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