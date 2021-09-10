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Гидрологический бюллетень 10.09.2021
По состоянию на 10 сентября на реках страны наблюдается в основном спад (1-9 см за сутки) уровней воды и ровный их ход. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды составляет в реках 10-17ºС, водоемах 15-17ºС.
В ближайшие дни существенных изменений в уровенном и термическом режимах рек не ожидается.
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▪ Опубликовано 10.09.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17827
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