Гидрологический бюллетень 10.09.2021

По состоянию на 10 сентября на реках страны наблюдается в основном спад (1-9 см за сутки) уровней воды и ровный их ход. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в реках 10-17ºС, водоемах 15-17ºС.

В ближайшие дни существенных изменений в уровенном и термическом режимах рек не ожидается.