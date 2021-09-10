Прогноз погоды по Беларуси на 11-13 сентября

11 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами +4..+6°С, днем +21..+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

12 сентября сохранится влияние в основном области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе, днем в северо-западных районах страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +22..+27°С.

13 сентября погоду в стране обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с Балтики. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами до +15°С; днем +17..+23°С, по юго-востоку страны до +25°С.