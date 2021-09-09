Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 сентября

10 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами она составит +4..+6°С, днем +21..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

11-12 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе, лишь днем 12 сентября в северо-западных районах страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность.

11 сентября без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +22..+27°С.

12 сентября преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +22..+27°С.