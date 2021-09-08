Прогноз погоды по Беларуси на 9-11 сентября

9 сентября погодные условия на территории Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +8..+14°С, местами +4..+7°С, днем +20..+26°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.

10-11 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе.

Переменная облачность.

10-11 сентября без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +22..+27°С.