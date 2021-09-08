Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 9-11 сентября
9 сентября погодные условия на территории Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +8..+14°С, местами +4..+7°С, днем +20..+26°С.
Атмосферное давление будет слабо падать.
10-11 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе.
Переменная облачность.
10-11 сентября без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +22..+27°С.
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▪ Опубликовано 08.09.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17821 | Новости в RSS.
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