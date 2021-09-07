Прогноз погоды по Беларуси на 8-10 сентября

8 сентября погодные условия на территории Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ночью переменная, днем небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от +1°С по юго-западу до +10°С по северу страны, местами на торфяниках Полесья ожидаются заморозки до 0..-1°С; днем температура воздуха составит +19..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

9-10 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Переменная облачность.

9 сентября без осадков. Ночью и утром местами по стране ожидается туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, в отдельных районах по югу ресублики +3..+5°С, днем она составит +19..+26°С.

10 сентября без осадков. Ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +20..+26°С.