Прогноз погоды по Беларуси на 7-9 сентября

7 сентября погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять антициклон, с центром над востоком Украины. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от +1°С по юго-востоку до +9°С по северо-западу страны, местами по юго-восточной половине республики ожидаются заморозки 0..-2°С; температура днем +14..+19°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

8-9 сентября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с Западной Европы.

Установится теплая погода. Переменная облачность.

8 сентября без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+8°С, по северу страны до +10°С, днем +18..+23°С.

9 сентября без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6..+13°С, в отдельных районах по югу страны она составит +3..+5°С, днем +19..+25°С.