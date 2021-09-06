Гидрологический бюллетень 06.09.2021

По состоянию на 6 сентября на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-15 см за сутки. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды на 12 см превышает отметку выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды понизилась и составляет в реках 9,0-16ºС, водоемах 14-17ºС.

В ближайшую пятидневку на реках будет преобладать спад уровней воды, температура воды существенно не изменится.