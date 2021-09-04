Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 сентября. Переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +11..+17°С. Сегодня в Минске: переменная облачность. Местами по городу возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +13..+15°С, вечером +7..+9°С.

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▪ Опубликовано 04.09.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17802 | Новости в RSS.

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