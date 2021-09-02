Прогноз погоды по Беларуси на 3-5 сентября

3 сентября ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, днем скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем от +13°С по северу до +20°С по югу республики. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет интенсивно падать.

4-5 сентября погоду в стране обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, распространяющаяся с севера Европы. Облачно с прояснениями.

4 сентября местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+9°С, днем +11..+17°С.

5 сентября ночью преимущественно без осадков, днем местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+7°С, в отдельных районах слабые заморозки до 0..-1°С; температура воздуха днем +10..+17°С.