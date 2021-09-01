Прогноз погоды по Беларуси на 2-4 сентября

2 сентября погоду в Беларуси будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +11..+17°С. Атмосферное давление будет расти.

3 сентября ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе; утром и днем скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с Ботнического залива. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +13..+20°С.

4 сентября погоду в стране обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, распространяющаяся с северных широт. Облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные дожди. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +11..+18°С.