Гидрологический бюллетень 31.08.2021

По состоянию на 31 августа почти повсеместно на реках страны отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см, обусловленный выпадением осадков. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды несколько понизилась и составляет в реках 11-19ºС, водоемах 17-20ºС.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится, температура воды понизится.