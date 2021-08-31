Прогноз погоды по Беларуси на 1-3 сентября

1 сентября территория Беларуси будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления и фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами по стране будет сгущаться туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +15..+21°С.

Установится холодная погода.

2 сентября скажется влияние холодной неустойчивой воздушной массы, распостраняющейся с северных широт. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, днем +11..+17°С.

3 сентября ночью погоду в основном будет опрелеять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе; днем скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с Ботнического залива. Облачно с прояснениями. Ночью по крайнему северу, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем +13..+20°С.