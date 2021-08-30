Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях!

Сегодня, 30 августа (понедельник), в период с 16 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни. Неблагоприятные явления сохранятся ночью 31 августа (вторник). Сегодня, 30 августа (понедельник), в период с 17 до 21 часа в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни. Неблагоприятные явления сохранятся в первую половину ночи 31 августа (вторник).

Оранжевый уровень опасности.