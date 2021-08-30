Прогноз погоды по Беларуси на 31 августа - 2 сентября

31 августа погоду в стране будут определять активные атмосферные фронты. Ночью облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +16..+22°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Облачно с прояснениями.

1 сентября республика останется в области пониженного атмосферного давления и под влиянием атмосферного фронта. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +16..+22°С.

Установится холодная погода.

2 сенября скажется влияние холодной неустойчивой воздушной массы, распостраняющейся с Балтийского моря. Местами по стране кратковременные дожди. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +6..+12°С, днем +12..+17°С.