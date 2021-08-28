Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях!
Сегодня, 28 августа (суббота), в период с 13 до 19 часов по северо-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня 28 августа (суббота).
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▪ Опубликовано 28.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17772
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