Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях!

Сегодня, 28 августа (суббота), в период с 13 до 19 часов по северо-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня 28 августа (суббота).

Оранжевый уровень опасности.