Прогноз погоды по Беларуси на 28-30 августа

28 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди, местами по стране прогремят грозы. Ночью во многих районах Брестской области, днем местами по северу республики ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9.. +15°С, максимальная днем +16..+21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

29-30 августа погодные условия в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины, 30 августа в восточные районы ожидается поступление более теплых воздушных масс южного происхождения.

29 августа облачно с прояснениями. Ночью местами по северу, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. В дневные часы местами по стране ожидаются грозы, по югу республики сильные дожди. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +16..+23°С, в юго-восточных районах местами до +25°С.

30 августа на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +16..+23°С, по востоку до +26°С, местами воздух прогреется до +27..+29°С.