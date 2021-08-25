Гидрологический бюллетень 25.08.2021

По состоянию на 25 августа на реках Брестской и Гомельской областей, в результате выпадения осадков, происходит рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см. На реках остальной территории страны наблюдаются колебания уровней воды с тенденцией к понижению. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в реках 12-21ºС, водоемах 17-21ºС.

В ближайшие дни на реках страны будет преобладать рост уровней воды.