Прогноз погоды по Беларуси на 26-28 августа

26 августа по западу и востоку страны погодные условия будут определять атмосферные фронты, на остальной части территории скажется влияние области пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +3..+9°С, в западных и восточных районах она составит +10..+13°С; днем +18..+23°С, по западу +14..+17°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Облачно с прояснениями.

27-28 августа сохранится влияние области пониженного давления и фронтальных разделов. преимущественно по юго-западу и северо-востоку страны кратковременные дожди.

27 августа преимущественно по юго-западу и северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, местами до +14°С, днем +16..+23°С.

28 августа на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+13°С, местами до +15°С, днем +16..+23°С.