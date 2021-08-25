Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 августа. Облачно с прояснениями. По юго-восточной половине дожди, местами грозы. В отдельных районах Гомельской области сильные дожди. В утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +14.. +20°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром +9..+11°С, днем +16..+18°С, вечером +12..+14°С.

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▪ Опубликовано 25.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17757 | Новости в RSS.

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