Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 августа. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +18..+24 °С. Сегодня в Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +12..+14°С, днем +20..+22°С, вечером +16..+18°С.

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▪ Опубликовано 22.08.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17748 | Новости в RSS.

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