Прогноз погоды по Беларуси на 21-23 августа

21 августа погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, по западу до +16°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

22 августа погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем от +17°С по северу до +25°С по югу страны.

23 августа на большей части страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, в утренние и дневные часы на юго-западную половину республики начнет оказывать влияние атмосферный фронт, смещающийся с юга Польши. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по юго-западной половине страны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +17..+24°С, в южных районах до +26°С.