Гидрологический бюллетень 20.08.2021

По состоянию на 20 августа на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-14 см. На притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровень воды на 6 см превышает отметку выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды существенно не изменилась и составляет в реках 14-24ºС, водоемах 17-23ºС.

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, температура воды несколько понизится.