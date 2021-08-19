Прогноз погоды по Беларуси на 20-22 августа

20 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный ночью слабый до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем от +20°С по северо-западу до +27°С по юго-востоку республики. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

21 августа погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +18..+25°С, по юго-востоку до +27°С.

22 августа республика окажется в области повышенного атмосферного давления, днем по северу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +16..+23°С, по юго-востоку до +25°С.